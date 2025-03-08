Google يحل أكبر مشكلة في برامج Android التجريبية

أعلنت Google عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي Android Beta مغادرة البرنامج التجريبي دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع أو فقدان أي بيانات على أجهزتهم، وهو ما يعد تغييرًا جذريًا في تجربة الاختبار التجريبي لأنظمة التشغيل.

إنهاء المعاناة مع إعادة ضبط المصنع

في السابق، كان الخروج من البرنامج التجريبي يعني خسارة جميع الصور، المستندات، والتطبيقات، مما جعل العديد من المستخدمين يترددون في تجربة الإصدارات الجديدة من نظام Android.

لكن Google عالجت هذه المشكلة من خلال تحديث هوائي (OTA) جديد يُعرف باسم "Android Beta Exit No Data Wipe"، والذي يتيح للمستخدمين الخروج من النسخة التجريبية مع الاحتفاظ بجميع بياناتهم.

ميزة مهمة لمستخدمي Pixel

يستفيد من هذه الميزة مستخدمو هواتف Pixel الذين يشاركون في الاختبارات التجريبية لنظام Android.

وعند توفر إصدارات جديدة، يتم إتاحة خيارين لهم، وهم الاستمرار في البرنامج التجريبي والانتقال إلى النسخة التالية، مثل الانتقال من Android 15 QPR2 Beta 3 إلى Android 16 Beta، والخروج من البرنامج التجريبي دون فقدان البيانات، بفضل التحديث الجديد.

تحديث سهل الوصول

يمكن للمستخدمين العثور على التحديث الجديد في إعدادات الهاتف ضمن قسم تحديثات النظام، حيث يظهر بوضوح كخيار مخصص للخروج من البرنامج التجريبي دون مسح البيانات.

أهمية التحديث وسط مشكلات Android 16 Beta

يأتي هذا التحديث في توقيت مثالي، خاصة بعد تقارير تشير إلى أن Android 16 Beta يسبب استهلاكًا مرتفعًا للبطارية لبعض المستخدمين.

الآن، يمكن للراغبين في التراجع عن التحديث القيام بذلك بسهولة وأمان دون فقدان بياناتهم.

خطوة نحو تحسين تجربة الاختبار التجريبي

إذا استمرت Google في توفير هذه الميزة مع كل إصدار تجريبي، فسيكون ذلك تطورًا كبيرًا يجعل تجربة Android Beta أكثر سهولة وأمانًا، مما قد يشجع المزيد من المستخدمين على تجربة النسخ التجريبية دون الخوف من فقدان بياناتهم.