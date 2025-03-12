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مستخدمو Google Pixel بيشتكوا.. مشاكل بالجملة بعد تحديث شهر مارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مستخدمو Google Pixel بيشتكوا.. مشاكل بالجملة بعد تحديث شهر مارس

Google Pixel
Google Pixel
احمد الشريف

تتعرض هواتف جوجل، وبالأخص سلسلة Pixel، لمشكلات متتالية بعد إطلاق التحديث الأمني الشهري لشهر مارس 2025، وذلك وفقًا لما أفاد به المستخدمون على المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي.

مشاكل في سطوع الشاشة

انتشرت تقارير على منتدى r/GooglePixel، حيث أفاد مستخدمو Pixel 8 Pro بأن الشاشة تتعرض لانخفاض مفاجئ في السطوع خلال مشاهدة الفيديوهات على تطبيقات مثل Netflix وPrime Video. 

وأوضح بعض المستخدمين أن الشاشة تومض وينخفض السطوع كل حوالي 10 ثوانٍ، وهو ما يعيق تجربة المشاهدة ويزعج المستخدمين. 

وقد اقترح أحدهم- كحل مؤقت- تخفيض معدل التحديث من 120Hz إلى 60Hz عبر إعدادات العرض، مما يقلل من وميض الشاشة إلى حد ما.

خلل في الصوت

بالإضافة إلى مشاكل الشاشة، تحدث بعض المستخدمين عن خلل في الصوت عند تفعيل خاصية معادلة الصوت (EQ)، حيث يصبح مستوى الصوت في الأغاني أعلى من مستوى الصوت في الفيديوهات، مما يؤدي إلى عدم توازن في جودة الصوت بين التطبيقات المختلفة مثل Spotify وNetflix. 

تشكل هذه المشكلة تحديًا إضافيًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الصوت للتجربة الترفيهية الكاملة.

 

مشكلة في الاهتزازات

لم تقتصر المشكلات على الشاشة والصوت فحسب، بل لاحظ مستخدمو هواتف Pixel أيضًا تغيرات في نظام الاهتزازات (الهابتكس)، فقد أبلغ بعضهم عن اهتزازات قوية بشكل غير معتاد، بينما ذكر آخرون أن الاهتزازات أصبحت ضعيفة وغير كافية.

فيما أكدت جوجل في بيان لها أن فريق Pixel يدرس هذه التقارير حاليًا، وأنه يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات الاهتزاز عبر، Settings > Sound & vibration > Vibration & haptics، كمحاولة مؤقتة لتخفيف المشكلة حتى يصدر حل رسمي في التحديث القادم.

 

خلفية التحديث والآفاق المستقبلية

جاء التحديث الأمني لشهر مارس 2025 بعد إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تضمنت تحسينات في الكشف عن المكالمات والرسائل الاحتيالية، وإلغاء خاصية "Loss of Pulse" على ساعة Pixel Watch 3. 

ورغم هذه الإضافات، فإن ظهور هذه المشكلات يجعل المستخدمين يتساءلون عن مدى توافق التحديث مع أداء الأجهزة، خاصةً مع انتشار الشكاوى على مختلف طرازات Pixel من السلسلة 7 حتى Pixel 9.

نصائح للمستخدمين

ومن أبرز النصائح المقدمة من الخبراء، يجب على المستخدم تعديل معدل التحديث، في حال حدوث وميض في الشاشة، يُنصح بتخفيض معدل التحديث إلى 60Hz عبر الإعدادات، تعديل إعدادات الاهتزاز لضبط مستوى الاهتزاز، يمكن للمستخدمين زيارة الإعدادات وتعديل خيارات الصوت والاهتزاز، متابعة التحديثات الرسمية، حيث يجب على المستخدمين متابعة التحديثات القادمة من جوجل التي يتوقع أن تعالج هذه المشكلات في أسرع وقت.

جوجل Pixel سلسلة Pixel

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