جوجل تجري تغييرات كبيرة على ميزة Timeline .. إليك ما يجب فعله قبل 9 يونيو

تستعد شركة جوجل لإجراء تعديل جذري على ميزة Timeline في تطبيق Google Maps، ما قد يؤدي إلى فقدان بيانات سجل المواقع للمستخدمين الذين لا يقومون بتحديث إعداداتهم قبل 9 يونيو المقبل.

ما الذي سيتغير في ميزة Timeline؟

تتيح Google Maps Timeline للمستخدمين استعراض الأماكن التي زاروها سابقًا، ما يساعد جوجل في تحسين التوصيات الخاصة بالمطاعم والمعالم السياحية، إضافة إلى تقديم أوقات وصول تقديرية أكثر دقة بناءً على أنماط التنقل الشخصية.

لكن جوجل أعلنت أنها ستقوم بنقل تخزين بيانات Timeline من خوادمها إلى أجهزة المستخدمين، ما يمنحهم تحكمًا أكبر في خصوصيتهم، ونتيجة لهذا التغيير، يحتاج المستخدمون إلى تحديث إعداداتهم قبل الموعد النهائي المحدد، وإلا فإن بيانات سجل المواقع القديمة ستُحذف تلقائيًا.

ما الخطوات التي يجب اتخاذها قبل 9 يونيو؟

عند الدخول إلى إعدادات Google Maps Timeline، سيتعين على المستخدمين الاختيار بين الاحتفاظ ببيانات Timeline على الجهاز حتى يتم حذفها يدويًا، ضبط الحذف التلقائي للبيانات بعد 3 أو 18 أو 36 شهرًا، تعطيل الميزة نهائيًا وحذف جميع بيانات التنقل المخزنة.

إذا اخترت الاحتفاظ بالميزة، سيتعين عليك نقل بياناتك إلى جهازك الحالي، وهو ما يعزز الأمان عبر منع تخزين هذه المعلومات على خوادم جوجل السحابية.

كيف تؤثر التغييرات على Google Opinion Rewards؟

إذا كنت تستخدم Google Opinion Rewards، وهو التطبيق الذي يمنح مكافآت مالية مقابل الإجابة على استطلاعات الرأي، فإن بيانات Timeline قد تستخدم لتخصيص الأسئلة التي تتلقاها، عند تحديث الإعدادات، ستُمنح خيار السماح باستخدام بياناتك لهذا الغرض أو رفض ذلك.

كيفية ضمان استمرار ميزة Timeline؟

للاستمرار في استخدام Timeline، تأكد من تفعيل سجل المواقع (Location History) في إعدادات حسابك على جوجل، تحديث تطبيق Google Maps إلى أحدث إصدار .

هل يجب تعطيل Timeline أم الاحتفاظ بها؟

يعتبر البعض ميزة Timeline وسيلة إضافية من جوجل لمراقبة تحركاتهم، في حين يرى آخرون أنها أداة مفيدة لاسترجاع طرق السفر السابقة والحصول على توصيات مخصصة وتحسين أوقات الوصول.

قبل اتخاذ قرارك، فكر في مدى استفادتك من الميزة وما إذا كنت ترغب في التخلي عنها نهائيًا.