قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا فرنسيس في أول رسالة صوتية من المستشفى: شكرا لكم على صلواتكم
بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي
النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية
اتفاق مصري سعودي جديد بشأن الحجاج والمعتمرين
ترامب يضع قائمة سوداء.. بيان تحذيري من حظر دخول مواطني بعض الدول إلى أمريكا
سوريا.. الجيش يمشط اللاذقية وفرض حظر التجوال في عدة مناطق
أمريكا تقترح استئناف المساعدات لغزة مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن
1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبل
هشام يكن: أداء الزمالك تحسن مع بيسيرو.. ويجب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص
دعاء أول جمعة في رمضان .. يسخر الله لك الأرض ومن عليها
تحسبا لتجمع الأمطار.. انتشار سيارات شفط المياه في شوارع القاهرة
آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 7-3-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تتفاوض مع الرئيس الأمريكي لإيقاف خطة تفكيكها

ترامب
ترامب
شيماء عبد المنعم

تحث شركة جوجل Google، وزارة العدل والرئيس الأمريكي ترامب، على التخلي عن التخطيط لتفكيك احتكارها غير القانوني للبحث عبر الإنترنت، وجادلت بأن القيام بذلك سيؤدي إلى تعريض الأمن القومي للخطر.

وفي شهر نوفمبر الماضي، قالت وزارة العدل للرئيس السابق “جو بايدن” في ملفات المحكمة إنه ينبغي أن يطلب من جوجل بيع متصفح الويب “كروم” وإنهاء صفقاتها الحصرية مع شركة آبل والشركات الأخرى لضمان تمكين محرك البحث الخاص بها افتراضيا على معظم الهواتف الذكية.

خلال اجتماع الأسبوع الماضي، طلب المسؤولون من الشركة الأم لـ جوجل من ألفابت، قيادة وزارة العدل الحالية لتخفيف الخطط المقترحة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”، مستشهدين بمصادر مطلعة على الأمر.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان “نلتقي بشكل روتيني مع المنظمين، بما في ذلك مع وزارة العدل لمناقشة هذه القضية”، “كما قالنا علنا، نشعر بالقلق من أن المقترحات الحالية ستضر بالاقتصاد الأمريكي والأمن القومي”.

في أغسطس الماضي، أصدر قاضي المقاطعة الأمريكي "أميت ميهتا" حكما يعتبر شركة جوجل ممارسة لاحتكار غير قانوني في مجال البحث عبر الإنترنت، حيث تسيطر على نحو 90٪ من حصة السوق. 

ومن المقرر أن يترأس “ميهتا” جلسات الاستماع المتعلقة بالعلاجات المحتملة لهذه القضية الشهر المقبل، على أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق من هذا الصيف.

حدد كينت ووكر، كبير المسؤولين القانونيين في جوجل، مخاوف الشركة بشأن مقترحات جو بايدن في منشور مدونة في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن عملية بيع قسرية لـ كروم أو نظام تشغيل أندرويد التابع للشركة "يعرض أمن وخصوصية ملايين الأميركيين للخطر".

وقال ووكر في ذلك الوقت: "إن نهج وزارة العدل سيؤدي إلى تجاوز حكومة غير مسبوق من شأنه أن يضر المستهلكين الأمريكيين والمطورين والشركات الصغيرة ويعرضون لقيادة الاقتصاد الاقتصادي والتكنولوجي في أمريكا للخطر على وجه التحديد في الوقت الحالي".

في الوقت الحالي، لدى وزارة العدل حالة منفصلة معلقة تتهم شركة جوجل بالحفاظ على احتكار تقنية الإعلان الرقمي من خلال التحكم في المنصات على جانب الشراء والبيع وكذلك السوق الذي يربط المعلنين بالناشرين.
 

ترامب الهواتف الذكية جوجل بيع متصفح كروم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الطقس الآن.. البرق يقتل سيدة وتساقط كثيف للثلوج والأمطار في القاهرة والمحافظات

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من الأرصاد| موسم الأمطار الرعدية يعود ويهدد الشوارع بالغرق

سالي عبدالسلام

هل تسببت زوجة كريم فهمي في طلاق هنا الزاهد من شقيقه.. سالي عبدالسلام تكشف

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس؟

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

حسام حبيب

بـ رامز يلون مصر.. أنا آسف ياشيرين وأنا لسة بحبك.. حسام حبيب يعتذر لشيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

دينا الشربيني

دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

أحمد مالك

من أجل ولاد الشمس.. أحمد مالك يخسر 10 كيلو من وزنه

نور اللبنانية في جودر

حرب التحالفات تشتعل في "جودر 2".. شواهي تخطط لاستغلال جوهرة ضد جودر

بالصور

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة حنان ترك

حنان ترك
حنان ترك
حنان ترك

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الشرب بالأكواب البلاستيك

الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك
الاكواب البلاستيك

فيديو

احمد العوضى

أنا أنجم ضيف عنده.. رد العوضي على رامز جلال بعد تعليقه “اتجوز نجمة”

شباب يلقون الالعاب النارية داخل ميكروباص

الأمن يفحص فيديو لشباب يلقون ألعاب نارية داخل سيارات الميكروباص

دينا الشربيني

انفصلنا ولسه أصدقاء.. دينا الشربيني تتحدث عن ارتباطها لأول مرة

سالي عبد السلام

سحر وحسد ومرض.. سالي عبد السلام تكشف معاناتها للعرافة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد