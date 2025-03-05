جوجل تكشف عن Pixel Sense.. المساعد الذكي بأجهزة Pixel

تواصل جوجل مسيرتها في تطوير مساعداتها الرقمية الذكية التي أثبتت جدارتها على مر السنوات، بدءًا من Google Assistant وصولاً إلى Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكن الشركة لطالما تصورت وجود مساعد أكثر ذكاءً ووعيًا بالسياق، ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لا يُبطئ في سعيه لتحقيق هذا الهدف.

Pixel Sense

وفقًا لتقرير جديد، فإن المساعد الذكي الذي كان يُشاع اسمه "Pixie" – والذي كان من المتوقع إطلاقه مع سلسلة Pixel 9 ولكنه لم يظهر – من المقرر الآن أن يأتي مع هاتف Pixel 10 تحت اسم جديد Pixel Sense.

تعود الإشاعات حول Pixie إلى عام 2023، ويبدو أن حلمها بات حقيقةً، لكن مع علامة تجارية جديدة.

صُمم Pixel Sense ليكون مساعدًا واعيًا بالسياق حقًا، إذ سيستخدم بيانات من خدمات جوجل المختلفة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا وذكاءً للمستخدم.

وتشير التقارير إلى أن جوجل تصف Pixel Sense بأنه وسيلة "للحصول على التجربة الأكثر تخصيصًا بناءً على الأنشطة التي تقوم بها على هاتف Pixel الخاص بك".

دمج المعلومات

وهذا يعني أن المساعد سيُدمج المعلومات من عدة تطبيقات جوجل مثل التقويم، كروم، جهات الاتصال، المستندات، الملفات، Gmail، ملاحظات Keep، الخرائط، الرسائل، الهاتف، الصور، المسجل، لقطات الشاشة، المحفظة، YouTube Music، ويوتيوب، وربما حتى تطبيقًا غير مُصدر بعد يُدعى Aurelius.

وسيكون لدى Pixel Sense القدرة على معالجة الملفات الإعلامية، بما في ذلك النصوص والصور والمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي والبيانات الوصفية، بل وسيقوم أيضًا بالتعامل مع لقطات الشاشة بطريقة مشابهة لتطبيق Pixel Screenshots من جوجل.

هدف Pixel Sense

ما يجعل هذا التحديث ملحوظًا بشكل خاص هو أن كل العمليات ستتم معالجتها على الجهاز نفسه، مما يُعد انتصارًا كبيرًا للخصوصية والأمان.

باختصار، يهدف Pixel Sense إلى أن يكون نسخة أكثر وعيًا بالسياق وتخصيصًا من Google Assistant، لكنه سيكون حصريًا لأجهزة Pixel.

في ظل تزايد أهمية المساعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأحد أعمدة المستقبل التقني، فإن جوجل تدفع بقوة لتظل في الصدارة، خاصة وأنها تعتبر واحدة من الرواد في هذا المجال.

تطوير Siri

وفي المقابل، تعمل شركة Apple على تطوير Siri الجديد الذي سيتكيف مع اهتمامات المستخدمين ويتعلم من المواضيع التي تهمهم، لكن من المتوقع ألا يظهر الإمكانيات الكاملة لـ Siri حتى iOS 20 في وقت يُقدر بعام 2027.

مع طرح هاتف Pixel 10 المتوقع في وقت لاحق من هذا العام، قد يصل مساعد جوجل الذكي Pixel Sense إلى الأسواق قبل الإصدار الكامل لـ Siri الجديد، مما يمنح جوجل ميزة تنافسية في السباق نحو مستقبل أكثر ذكاءً وخصوصية.