جوجل تعلن عن ميزات جديدة لجميع أجهزة أندرو

أعلنت جوجل اليوم عن إطلاق مجموعة جديدة من الميزات على أجهزة أندرويد تهدف إلى تبسيط حياة المستخدمين وتعزيز أمانهم، في خطوة من شأنها توفير تجربة أكثر سلاسة وذكاءً للجميع.

اكتشاف الرسائل الاحتيالية

أصبحت خاصية الكشف عن عمليات الاحتيال في الرسائل النصية حقيقةً، حيث سيقوم الهاتف بتحديد الرسائل التي قد تحتوي على خدع ونصائح للمستخدم للتصرف فوراً، مثل حظر المُرسل والإبلاغ عن الرسالة.

هذه الخاصية، التي لاقت توقعات كبيرة منذ عرضها في مؤتمر Google I/O العام الماضي، تأتي لتساعد المستخدمين على تجنب فقدان أموالهم أو تسريب معلوماتهم الشخصية، ما يضمن بقاء رسائلهم في بيئة خاصة وآمنة.

مشاركة الموقع الحي

تتيح ميزة مشاركة الموقع الآن إمكانية مشاركة موقعك مع الأصدقاء والعائلة عبر تطبيق "Find My Device" المعروف، مما يسهل التنسيق للقاءات أو التأكد من وصول الأشخاص إلى منازلهم بأمان.

يمكن للمستخدم التحكم في من يرى موقعه ومدة المشاركة، فيما يعمل الهاتف على تذكير المستخدم بالمشاركات القائمة، ليظل الجميع على اطلاع دائم.

اللعب أثناء انتظارك في السيارة

بالنسبة لأولئك الذين يقضون وقتًا أثناء الانتظار في السيارة، يمكنهم الآن الاستمتاع بألعاب شهيرة مثل Candy Crush وAngry Birds عبر نظام Android Auto. يكفي تنزيل الألعاب على الهاتف لتكون متاحة للعب على شاشة السيارة، مما يجعل الانتظار أكثر متعة وتسلية.

تحسين تجربة التسوق عبر Chrome

أما لمحبي التسوق الإلكتروني، فقد أضافت جوجل أدوات جديدة في متصفح Chrome لأجهزة أندرويد تساعدك في الحصول على أفضل الأسعار. إذ يمكنك الآن متابعة تغيرات الأسعار بمرور الوقت، والحصول على تنبيهات عند انخفاض الأسعار، ومقارنة الأسعار بين مختلف المواقع الإلكترونية. تساعد هذه الأدوات المستخدم على اتخاذ قرارات شراء ذكية وتوفير المال في كل عملية تسوق.

يُذكر أن هذه التحديثات ستتوفر لجميع أجهزة أندرويد، وليس فقط لهواتف Pixel، مع توفر إضافات خاصة لمستخدمي Pixel.

يُعتبر تفعيل خاصيتي الكشف عن الاحتيال وأدوات التسوق من أبرز الإضافات العملية التي تُواجه التحديات اليومية للمستخدمين، مما يجعل تجربة استخدام أندرويد أكثر أمانًا وراحة.