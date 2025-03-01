أندرويد 16.. جوجل تُطلق الإصدار التجريبي Beta 2.1 مع إصلاحات مهمة

تواصل جوجل تطوير نظام أندرويد 16 بوتيرة أسرع من المعتاد، مع توقعات بوصول البرنامج التجريبي إلى الاستقرار النهائي خلال الشهر المقبل، قبل الإصدار الرسمي في الربع الثاني من عام 2025.

في تحديث جديد، أعلنت جوجل عن إطلاق Android 16 Beta 2.1 عبر Reddit، مشيرة إلى إصلاحات لبعض الأخطاء الطفيفة، إلى جانب معالجة مشكلة إعادة تشغيل الهواتف بشكل عشوائي في الإصدار السابق Beta 2.

إصلاحات وتحسينات رئيسية في Beta 2.1

يحمل الإصدار التجريبي الجديد رقم البناء BP22.250124.010، وهو متاح لجميع الأجهزة المدعومة من جوجل منذ هاتف Pixel 6 لعام 2021، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية. وكما هو الحال مع Beta 2، يأتي التحديث مع تصحيحات الأمان لشهر فبراير.

وفقًا لملاحظات الإصدار التي نشرتها جوجل، فإن أبرز التحسينات تشمل:

تحسين وضع Doze Mode: وهو ميزة تم تقديمها منذ أندرويد 6.0 Marshmallow لتوفير طاقة البطارية عبر إدخال الهاتف في حالة سبات عميق. وقد أوضح Dave Burke، نائب رئيس هندسة أندرويد، أن تحسينات أندرويد 15 ساعدت الأجهزة على الدخول في Doze Mode أسرع بنسبة 50% مقارنة بأندرويد 14، مما يوفر حتى 3 ساعات إضافية من وضع الاستعداد.

إصلاح مشكلة إعادة التشغيل العشوائي لبعض الهواتف عند التشغيل.

إصلاح التقطعات في الرسوميات المتحركة عند تعيين خلفيات حية.

تحسينات عامة في الأداء والاستقرار لضمان تجربة أكثر سلاسة.

الخطوة التالية: Beta 3 تقترب من مرحلة الاستقرار النهائي

بعد هذا الإصدار، من المتوقع أن تصل Beta 3 قريبًا، والتي ستُحدد نقطة الاستقرار النهائي للنظام، مما يعني أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والسلوكيات البرمجية ستكون ثابتة ونهائية، مما يسمح للمطورين بضبط تطبيقاتهم لتكون متوافقة مع أندرويد 16 قبل الإطلاق الرسمي.

كيفية تثبيت تحديث Android 16 Beta 2.1؟

يتم طرح التحديث كتحديث OTA قياسي، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين المسجلين في برنامج أندرويد التجريبي تنزيله عبر الخطوات التالية: