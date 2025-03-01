قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile
مصرع عامل وإصابة 2 في تصادم على الطريق الصحراوي بسوهاج
شاهد .. تتر برنامج "مدفع رمضان " لـ محمد رمضان
ستارمر يتحدث مع ترامب وزيلينسكي ويتعهد بـ"دعم ثابت" لـ أوكرانيا
بعد المشادة العنيفة.. زيلينسكي يرفض الاعتذار لـ ترامب
اشتعال مشاجرة مسلحة في طما بسوهاج.. وسقوط عامل بطلق خرطوش
حسام حسن يحسم موقف حسين الشحات من معسكر منتخب مصر في مارس
بعد إصابته ودخوله المستشفى..فيفي عبده توجه رسالة دعم لـ أحمد السقا
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-3-2025
بتعليق الزينة ..إمام عاشور يحتفل بحلول شهر رمضان برفقه العائلة
التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد 16.. جوجل تُطلق الإصدار التجريبي Beta 2.1 مع إصلاحات مهمة

أندرويد
أندرويد
احمد الشريف

تواصل جوجل تطوير نظام أندرويد 16 بوتيرة أسرع من المعتاد، مع توقعات بوصول البرنامج التجريبي إلى الاستقرار النهائي خلال الشهر المقبل، قبل الإصدار الرسمي في الربع الثاني من عام 2025.

في تحديث جديد، أعلنت جوجل عن إطلاق Android 16 Beta 2.1 عبر Reddit، مشيرة إلى إصلاحات لبعض الأخطاء الطفيفة، إلى جانب معالجة مشكلة إعادة تشغيل الهواتف بشكل عشوائي في الإصدار السابق Beta 2.

إصلاحات وتحسينات رئيسية في Beta 2.1

يحمل الإصدار التجريبي الجديد رقم البناء BP22.250124.010، وهو متاح لجميع الأجهزة المدعومة من جوجل منذ هاتف Pixel 6 لعام 2021، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية. وكما هو الحال مع Beta 2، يأتي التحديث مع تصحيحات الأمان لشهر فبراير.

وفقًا لملاحظات الإصدار التي نشرتها جوجل، فإن أبرز التحسينات تشمل:

  • تحسين وضع Doze Mode: وهو ميزة تم تقديمها منذ أندرويد 6.0 Marshmallow لتوفير طاقة البطارية عبر إدخال الهاتف في حالة سبات عميق. وقد أوضح Dave Burke، نائب رئيس هندسة أندرويد، أن تحسينات أندرويد 15 ساعدت الأجهزة على الدخول في Doze Mode أسرع بنسبة 50% مقارنة بأندرويد 14، مما يوفر حتى 3 ساعات إضافية من وضع الاستعداد.
  • إصلاح مشكلة إعادة التشغيل العشوائي لبعض الهواتف عند التشغيل.
  • إصلاح التقطعات في الرسوميات المتحركة عند تعيين خلفيات حية.
  • تحسينات عامة في الأداء والاستقرار لضمان تجربة أكثر سلاسة.

الخطوة التالية: Beta 3 تقترب من مرحلة الاستقرار النهائي

بعد هذا الإصدار، من المتوقع أن تصل Beta 3 قريبًا، والتي ستُحدد نقطة الاستقرار النهائي للنظام، مما يعني أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والسلوكيات البرمجية ستكون ثابتة ونهائية، مما يسمح للمطورين بضبط تطبيقاتهم لتكون متوافقة مع أندرويد 16 قبل الإطلاق الرسمي.

كيفية تثبيت تحديث Android 16 Beta 2.1؟

يتم طرح التحديث كتحديث OTA قياسي، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين المسجلين في برنامج أندرويد التجريبي تنزيله عبر الخطوات التالية:

  1. الانتقال إلى "الإعدادات" → "النظام" → "تحديث البرامج" → "تحديث النظام".
  2. الضغط على "التحقق من وجود تحديثات" لتثبيت الإصدار الجديد.
  3. قد يستغرق وصول التحديث حتى 24 ساعة لجميع المستخدمين.
جوجل Reddit أندرويد 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول أيام شهر رمضان

السبت أم الأحد.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2025

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

ثبوت رؤية الهلال في السعودية

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

ترشيحاتنا

جوجل

الذكاء الاصطناعي .. سيرجي برين: تسريع وتيرة التطوير نحو AGI

سوني

سوني تستعد لإطلاق Xperia 1 VII في 2025 رغم شائعات إيقاف السلسلة

أمازون

أمازون تكشف عن Alexa Plus .. مساعد ذكي بمزايا غير مسبوقة للمنزل الذكي

بالصور

الكنافة بالقلقاس: إبتكار يثير الجدل على السوشيال ميديا في رمضان

الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان

سحور أول يوم رمضان: فول مهروس بزيت الزيتون.. وجبة غنية بالطاقة والشبع طوال اليوم

الفول
الفول
الفول

برج العذراء حظك اليوم السبت 1 مارس 2025.. استمتع باللحظات البسيطة

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟

فيديو

محمد رمضان

هنصور فى رفح .. محمد رمضان يشوق جمهوره بمفاجأة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد