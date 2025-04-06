حاسوب فائق بحجم صغير .. أداء قوي لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة Nvidia الأميركية الرائدة في مجال بطاقات الرسوميات والحوسبة الفائقة عن جيل جديد من الحواسيب الشخصية فائقة القوة والمخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تحت اسم DGX Spark وDGX Station، في خطوة تمثل قفزة كبيرة نحو إتاحة قدرات مراكز البيانات على أسطح المكاتب.

وتأتي الأجهزة الجديدة ضمن ما كان يعرف سابقًا بمشروع "Digits"، الذي تم الكشف عنه مبدئيًا في معرض CES 2025، قبل أن تتم إعادة تسميته رسميًا.

وتعتمد هذه الحواسيب على منصة Blackwell Ultra الحديثة، التي تتيح قدرة معالجة تصل إلى بيتافلوب واحد، أي ما يعادل ألف ضعف أداء أقوى أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة الحالية.

حاسوب بحجم حقيبة يد

يعد الحاسوب DGX Spark أصغر أجهزة السلسلة، ويتميز بحجم مدمج للغاية لا يتجاوز 5 سم في الارتفاع و15 سم في العرض، ما يجعله قابلاً للحمل أو الوضع بسهولة على المكتب.

ويعتمد الجهاز على شريحة المعالجة GB10 Grace Blackwell Superchip، التي توفر قوة تصل إلى 1000 تيرابيت من العمليات في الثانية (AI TOPS)، إلى جانب ذاكرة موحدة بسعة 128 جيجابايت.

ويأتي الجاسوب محملًا بمجموعة برامج Nvidia المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مكتبة cuDNN الخاصة بتدريب الشبكات العصبية، ونماذج جاهزة مثل SegFormer لتجزئة الصور.

وقد أعلنت إنفيديا أن الإصدار الرسمي من DGX Spark متاح للحجز المسبق بسعر يبدأ من 3999 دولارًا، على أن تُطرح نسخ أخرى من شركات مثل Asus وDell وLenovo في وقت لاحق من العام.

قوة الذكاء الاصطناعي في برج مكتبي

أما جهاز DGX Station فهو النسخة الأكبر والأقوى، والمصمم للعمل مثل محطة عمل احترافية.

ويعتمد على شريحة GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip، ويضم ذاكرة ضخمة تصل إلى 748 جيجابايت من النوع المتماسك (coherent memory)، ما يسمح بتشارك المعالجة بين عدة وحدات معالجة بسهولة.

ويتميز الجهاز ببطاقة الشبكات ConnectX-8 SuperNIC التي تتيح سرعات اتصال تصل إلى 800 جيجابت في الثانيةK وهي سرعة كافية لتحميل حوالي 5 أفلام بدقة 4K خلال ثانية واحدة فقط!

كما يدعم الجهاز واجهة الاتصال الفائقة NVLink-C2C التي توفر معدل نقل بيانات داخلي يبلغ 900 جيجابايت في الثانية، ما يعزز كفاءة تنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة دون الاعتماد على السحابة أو الموارد الخارجية.

مستقبل الحوسبة المكتبية يعتمد على الذكاء الاصطناعي

وفي تصريح له، قال مؤسس إنفيديا جنسن هوانج:"لقد غير الذكاء الاصطناعي كل طبقة من طبقات الحوسبة، ومن الطبيعي أن يظهر جيل جديد من الحواسيب مصمم خصيصًا للمطورين الذين يعملون في بيئات تعتمد على الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن هذه الحواسيب الجديدة تتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء عبر الخدمات السحابية أو مباشرة من سطح المكتب أو حتى على الحافة (Edge).

ومن المقرر طرح DGX Station في وقت لاحق من عام 2025 عبر شركات مثل HP وLambda وSupermicro، وفقًا لما أعلنته إنفيديا.