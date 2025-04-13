أحمد موسى: طفرة في العلاقات المصرية السعودية بمجال الصناعة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تحدث عن المجالات الصناعية والقطاعات الحيوية في مصر، خلال ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»: «الفريق كامل الوزير أعلن أنه تم حل 85% من المشكلات والتحديات التي كانت تواجه المستثمر السعودي، مرحبا بالاستثمار السعودي الذي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة».

وأشار أحمد موسى، إلى أن السعودية ستظل شريكا رائدا في مصر، وهيئة التنسيق السعودية منحت نحو 7 آلاف رخصة للشركات المصرية بالمملكة؛ ما يؤكد أن هناك طفرة في التعاون بين البلدين.

ونوه موسى بأن وزير النقل أوضح أن رؤية مصر التنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتح الباب أمام مزيد من التكامل والشراكات الاستراتيجية في قطاعات محورية تشمل “الصناعة، النقل، الطاقة، التكنولوجيا، اللوجستيات”.