أحمد موسى: طفرة صناعية في العلاقات مع السعودية.. ونرحب بمستثمري المملكة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير تحدث خلال ملتقى رجال الأعمال المصري – السعودي عن المجالات الصناعية والقطاعات الحيوية في مصر.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير أعلن حل 85% من المشكلات والتحديات التي كانت تواجه المستثمر السعودي، مشددًا على أن الاستثمار السعودي مرحب به في مصر ويُعد إضافة لمسيرة التنمية المشتركة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السعودية ستظل شريكًا رائدًا في مصر، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويوسع مجالات الاستثمار.

