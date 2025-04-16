استخراج البطاقة الشخصية من النت.. الرابط والأسعار

يسعى الكثيرون لـ استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني، حيث أتاح موقع وزارة الداخلية خدمة تجديد البطاقة أونلاين ولكن بشروط معينة، ويمكنك بخطوات سهلة وبسيطة استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونياً من خلال هاتفك وتصلك إلى المنزل.

استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين

أهم شرط كي تستطيع استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونياً ألا يكون مر على البطاقة القديمة 7 سنوات، وإلا في هذه الحالة ستضطر للذهاب بنفسك إلى أقرب مكتب سجل مدني والقيام بـ خطوات استخراج البطاقة الشخصية هناك .

تجديد البطاقة اونلاين

شروط تجديد البطاقة اونلاين

إذا كنت ترغب في تجديد البطاقة اون لاين ، فلابد من أن يكون لك بيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي، وأن تكون بيانات المستند مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني .

و إذا كانت مدة صلاحية البطاقة الشخصية المراد تغييرها أقل من 7 سنوات ، فيمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقيمة دون الذهاب لمكتب السجل المدني .

تجديد البطاقة اونلاين

أما إذا كنت ترغب في تجديد البطاقة اونلاين واستخراج بدل فاقد بطاقة شخصية، فيمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي من على موقع وزارة الداخلية ، إليك الخطوات التالية ..



1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.

استخراج بطاقة الرقم القومي



رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي اونلاين

تكلفة الخدمة: 175 جنيهًا مصريًا (لا تشمل رسوم التوصيل أو الضرائب).

مدة الاستلام: تقريبًا خلال 7 أيام عمل من تاريخ التسجيل.

استخراج البطاقة الشخصية من على النت

يمكنك استخراج البطاقة الشخصية من على النت دون الذهاب لمكتب السجل المدني من خلال موقع وزارة الداخلية .. اضغط هنا وعمل حساب على الموقع وبعد تفعيله ، قم بإدخال البيانات المطلوبة الموضحة أمامك وإدخال العنوان الذي ستصلك عليه البطاقة خلال أيام ، مع اختيار طريقة دفع رسوم استخراج البطاقة الشخصية سواء من خلال الدفع بالفيزا أو السداد نقدي عند استلام البطاقة .