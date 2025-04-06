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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أون لاين.. كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي 2025

أون لاين.. كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي 2025؟
أون لاين.. كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي 2025؟
أحمد عفيفي

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر وتحقيق أهداف رؤية 2030، أطلقت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن أبرز هذه الخدمات هي خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين، والتي توفر لك طريقة سهلة وسريعة لتحديث بياناتك.

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين؟


يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين 2025 عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنا.

سجل دخولك باستخدام حسابك الشخصي أو أنشئ حسابًا جديدًا (عملية التفعيل تستغرق حوالي ساعة واحدة فقط).

بعد تسجيل الدخول، اختر قسم «الأحوال المدنية».

توجه إلى «الخدمات الإلكترونية» ثم اختر «خدمة بطاقة الرقم القومي».

اطلع على الشروط والأحكام بعناية، ثم اضغط على «بدء الخدمة».

أدخل بياناتك الشخصية في الحقول المخصصة.

حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

اضغط على «تسجيل الطلب» لإتمام العملية.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

لتتمكن من تجديد بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين، يجب أن تتوافر الشروط التالية:


أن تكون مواطنًا أو مواطنة مصرية.

إذا مر أكثر من 7 سنوات على إصدار البطاقة السابقة، يجب التوجه لأقرب فرع للأحوال المدنية لتجديدها يدويًا.

أن يكون لديك بيان ميلاد مسجل على النظام الحكومي.


رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

التكلفة: 175 جنيهًا مصريًا (غير شاملة رسوم التوصيل والضرائب).

مدة الإصدار: حوالي 7 أيام عمل.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المولات

توفر وزارة الداخلية المصرية خدمات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات التجارية الكبرى في العديد من المدن المصرية، مثل:

سيتي ستارز، جنينة مول بمدينة نصر.

مول العرب، مول مصر بـ 6 أكتوبر.

سيتي سنتر ألماظة، مكسيم مول بالتجمع الخامس.

كارفور في الإسكندرية.

مول طنطا، مول العروبة بمدينة طنطا.

سيتي سنتر الغردقة وكارفور الغردقة.

جولف سيتي مول العبور.

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