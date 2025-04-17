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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب غزة .. المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن مكتب رئيس جزر المالديف محمد معز، الأربعاء، أن بلاده ستحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، متهمًا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حرب غزة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب معز، أنه صادق على تعديل لقانون الهجرة في البلاد بعد أن أقره البرلمان، الثلاثاء، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف البيان أن "التعديل يُدخل بندا جديدا على قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الزائرين حاملي جوازات السفر الإسرائيلية".

وتابع: "يعكس هذا التصديق موقف الحكومة الحازم ردا على الفظائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك اتهمتها منظمة العفو الدولية بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في تقرير صدر في ديسمبر الماضي، وهي اتهامات نفتها إسرائيل.
 

إسرائيل غزة قطاع غزة المالديف جوازات السفر الإسرائيلية

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