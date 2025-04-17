ضياء رشوان: عدد كبير من الإسرائيليين رافض لسياسة نتنياهو في العدوان على غزة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن عددا كبيرا من الإسرائيليين معارض لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استمرار الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والبعض يرغب في وقف إطلاق النار وتسليم الأسرى.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن مصر خاضت حروبًا مع إسرائيل لمدة 31 عامًا، لكنها حافظت على السلام لـ46 عامًا وأي ادعاء بخرق مصر لمعاهدة السلام يفتقر إلى العقل والمنطق.

مؤشر لوقف إطلاق النار

وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى لعمل زيارات خلال الفترة المقبلة لدول المنطقة، وقد يكون ذلك مؤشرا لوقف إطلاق النار.