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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رشوان: مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان
هاني حسين

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

وقال ضياء رشوان في تصريحات للقاهرة الإخبارية ، :"  الرئيس الأمريكي يبدو أنه يريد زيارة المنطقة بعد انتهاء الحرب في غزة".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:"ترامب يعلم أن هناك مفاوضات شاقة تجري بشأن غزة ويدرك أن الإسرائيليين يرفعون سقف مطالبهم".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستشهد تحولا إيجابيا بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: ترامب منذ تجدد العدوان على غزة أعطى نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين وهذه المهلة أصبحت في نهايتها".

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