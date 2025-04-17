وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل

في إطار الجهود المضنية التي تتخذها الدولة المصرية للعمل على توفير فرص عمل للعمالة المصرية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك للحد من البطالة ورفع المستوى الاجتماعي والمعيشي لدى عدد كبير من الشباب الباحثين عن وظائف، تواصل وزارة العمل تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بفرص العمل في دولة البحرين.

فرص عمل للأطباء المتخصصين في البحرين

تستمر وزارة العمل في تلقى طلبات الراغبين في العمل بدولة البحرين، حيث وفرت الوزارة 6 فرص عمل لعدد من الكوادر المصرية من الأطباء المتخصصين وذلك للعمل في عيادات تخصصية بدولة البحرين، وتتراوح الرواتب التي سيتقاضاها الأطباء بين 1000 دينار بحريني إلى 4000 دينار بحريني أي ما يعادل 540 ألف جنيهًا مصريًا.

التخصصات المطلوبة

كانت الوزارة قد أعلنت أن التخصصات المطلوبة هي:

استشاري تجميل.

أخصائي علاج عصب الأسنان.

استشاري سمنة ومناظير.

استشاري جلدية.

استشاري تجميل نسائي.

استشاري أطفال أنابيب.

مرتبات الوظائف المعروضة

مرتب وظيفة استشاري تجميل يتراوح بين 2500 دينار بحريني إلى 3000 دينار بحريني.

مرتب وظيفة أخصائي علاج عصب الأسنان يتراوح بين 1000 دينار بحريني إلى 1200 دينار بحريني.

مرتب وظيفة استشاري سمنة ومناظير يتراوح بين 2000 دينار بحريني إلى 3000 دينار بحريني.

مرتب وظيفة استشاري جلدية يتراوح بين 2000 دينار بحريني إلى 3000 دينار بحريني.

مرتب وظيفة استشاري تجميل نسائي يتراوح بين 3000 دينار بحريني إلى 4000 دينار بحريني.

مرتب وظيفة استشاري أطفال أنابيب يتراوح بين 3000 دينار بحريني إلى 4000 دينار بحريني.

مميزات الحصول على تلك الوظائف

الحصول على راتب أساسي، ويتحدد وفقًا لعدد سنوات الخبرة.

سيحصل المتقدم على تأمين طبي.

طرق التقديم

فيما يخص طريقة التقديم، فعلى الراغب في الالتحاق بتلك الوظائف أن يرسل شهادة المؤهل والسيرة الذاتية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني [email protected] ، علمًا بأن اليوم هو آخر موعد للتقديم.

جهود وزارة العمل

كان محمد جبران، وزير العمل، قد أكد على أن فرص العمل تأتي في إطار جهود الوزارة من أجل إتاحة فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.