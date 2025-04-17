المواقع التخزينية بالشرقية تستقبل 595 طنا من القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي إذ ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٩٤ طن و ٨٧٠ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية طبقا للآتي:

- منع استلام الأقماح بالشون الترابية نهائيا سواء للتخزين أو كمركز تجميع .

- موقع الشونة على طريق يسهل الوصول إليه.

- أرضية الشونة (أسمنتية - اسفلتية) لا توجد بها تكسيرات أو شقوق و مطابقة للمواصفات.

- محاطه بالكامل بسور مناسب( أسمنتي-"صاج )

- تحتوي على مشمعات الأغطية وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٧٤٠ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.