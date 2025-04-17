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الإشراف العام
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اقتصاد

مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي اليوم؟

مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي اليوم؟
مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي اليوم؟
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 17 أبريل 2025، والذي تضمن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. 

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة نقدية مرنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع مراقبة تطورات التضخم.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في 8 بنوك رئيسية داخل السوق الرسمية، محافظًا على مستوياته التي بلغها خلال الأيام القليلة الماضية. 

سعر الدولار اليوم

وسجل أعلى سعر للشراء عند 51.10 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 51.20 جنيه، وذلك في ظل الهدوء النسبي في تداولات العملات الأجنبية بعد خفض الفائدة.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار والاتساق في التسعير داخل القطاع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدولار، حيث سجل 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، محافظًا على مستواه الثابت منذ جلسة منتصف الأسبوع، ما يعكس التوجه العام في السوق نحو الترقب والحذر في ضوء السياسة النقدية الجديدة.

سعر الدولار في البنوك اليوم

تراوحت أسعار الدولار في البنوك المصرية الأخرى على النحو التالي:

بنك الإسكندرية: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع (الأعلى سعرًا)

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

مع الاستقرار الظاهر في السوق الرسمي وتوافر الدولار ، انتهت السوق السوداء في مصر.

سعر الدولار اليوم مصر

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في مصر نجاح البنك المركزي في تهدئة الأسواق عقب قرار خفض الفائدة، كما يسهم ارتفاع الاحتياطي إلى نحو يقترب من 48 مليار دولار في الحد من أي تحركات حادة في السوق، مع التأكيد على أهمية مراقبة مؤشرات الاقتصاد العالمي والتطورات الإقليمية.

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