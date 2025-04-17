سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 17 أبريل 2025، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 51.03 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

أهمية متابعة أسعار الدولار

ويحرص الكثير من المواطنين، خاصة المصريين بالخارج، على متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، لما له من تأثير مباشر على قرارات تحويل العملات، والموازنة بين الإنفاق والادخار بناءً على تحركات سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

فيما يلي بيان بسعر الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر:

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 51.03 جنيه

البيع: 51.13 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 51.03 جنيه

البيع: 51.13 جنيه

بنك القاهرة:

الشراء: 51.04 جنيه

البيع: 51.14 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 51.03 جنيه

البيع: 51.13 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 51.03 جنيه

البيع: 51.13 جنيه