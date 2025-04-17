بنك مصر مواعيد تعديل سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي.. تفاصيل

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار.



وأشار البنك في بيان مقتضب له قبل قليل، أن عقد الاجتماع تطبيقا بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم الخميس .



كان البنك المركزي المصري قد قرر تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.25% علي المعاملات المصرفية للمرة الأولى منذ أكثر من عام .



وبعد إعلان بنك مصر الحكومي من المقرر تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بما في ذلك المنتجات الإدخارية كالشهادات ودفتر التوفير و الودائع و كذلك القروض والتمويل .