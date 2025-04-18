وظائف حكومية ووظائف المعلمين واستعلام عن وظائف معلمي اللغة الإنجليزية، كلمات يهتم بها جمهور كبير من المواطنين على منصات البحث، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده، للمتقدمين إلى مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (مادة اللغة الإنجليزية)، في موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف المعلمين في بوابة الوظائف الحكومية

كان الجهاز أعلن في 27 يناير الماضي عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة في الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، لمصلحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

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الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للمتقدمات والمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .

وأهاب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين ضرورة الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، كي يتمكنوا من دخول الامتحان واستكمال الإجراءات.

كل ما تريد معرفته عن وظائف المعلمين والاستعلام عن 20 ألف وظيفة مدرس إنجليزي

وظائف وزارة النقل

في سياق آخر أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف في عدة الجهات التابعة لوزارة النقل في عدد من المسابقات المركزية وهي:

مسابقة شغل (7) وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

مسابقة شغل (6) وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

مسابقة شغل (63) وظيفة بقطاع النقل النهري.

مسابقة شغل (6) وظائف بقطاع النقل البحري واللوجستيات.

مسابقة لشغل (1098) وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويمكن للمتقدمات والمتقدمين الاستعلام عن موقفهم من القبول المبدئي وموعد الامتحان المقرر، على موقع بوابة الوظائف الحكوميةhttps://jobs.caoa.gov.eg .