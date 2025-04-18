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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم نصار العميد الجديد لهندسة بنات الأزهر

الدكتور إبراهيم نصار، على يمين رئيس جامعة الأزهر
الدكتور إبراهيم نصار، على يمين رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم نصار؛ للقيام بعمل عميد كلية الهندسة للبنات بالقاهرة.

ولد إبراهيم أحمد نصار، في 12/09/1976 وحصل على درجة أستاذ في نظم الطاقة الكهربية - كلية الهندسة- جامعة الأزهر  2021، وحصل على درجة أستاذ مساعد في نظم الطاقة الكهربية - كلية الهندسة- جامعة الأزهر 2016.

كما حصل نصار، على لقب استشاري من نقابة المهندسين المصرية 2016، وحصل كذلك على الدكتوراة في نظم الطاقة الكهربية - جامعة روستوك – المانيا    2011، كما حصل على ماجستير في الهندسة الكهربية - كلية الهندسة- جامعة الأزهر     2004 بكالوريوس في الهندسة الكهربية - كلية الهندسة- جامعة الأزهر    1999.

عمل نصار، في وظيفة مدرب في دورة الكود المصري بجمعية المهندسين المصرية 2023 الى الآن، ومراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 2022 الى الآن، عضو اللجنة الاستشارية لشعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين-القاهرة. 2022 الى الآن.

كما عين رئيس قسم الهندسة الكهربية- كلية الهندسة- جامعة الأزهر 2020 الى 2024، ورئيس اللجنة الاستشارية لمشيخة الأزهر للمشاريع الهندسية 2020 الى الآن، وأستاذ مساعد في نظم الطاقة الكهربية - كلية الهندسة- جامعة الأزهر 2016، ومدرس بقسم الهندسة الكهربية- كلية الهندسة – جامعة الأزهر 2011.

كما عمل على مشاريع أوربية والتدريس بجامعة روستوك بدولة المانيا 2007-2014، ومدرس مساعد بقسم الهندسة الكهربية-كلية الهندسة – جامعة الأزهر 2004، ومعيد بقسم الهندسة الكهربية- كلية الهندسة – جامعة الأزهر 2001.

وأشرف إبراهيم نصار، علي مشروع طلبة بقسم الهندسة الكهربية لتنفيذ مراقبة خط التعبئة والتغليف باستخدام وحدة تحكم منطق برمجة، وأشرف علي مشروع طلبة بقسم الهندسة الكهربية لتنفيذ قطار كهربائي، وأشرف علي مشروع طلبة بقسم الهندسة الكهربية لتنفيذ تتبع الخلايا الشمسية للشمس.

كما أشرف علي مشروع طلبة بقسم الهندسة الكهربية لتنفيذ طريقه الري للمزرعة باستخدام الخلايا الشمسية، وعلى مشروع طلبة بقسم الهندسة الكهربية لتنفيذ محطه شمسيه بقدرة 2 كيلووات.

كما عمل استشاري وعضو مجلس إدارة في مركز الاستشارات الهندسية بجامعه الأزهر، واستشاري وعضو مجلس إدارة في مركز التخطيط بكلية الهندسية بجامعه الأزهر، وأشرف على المعامل بقسم الهندسة الكهربية وتطويره، وشارك في أعمال امتحانات المعامل بقسم الهندسة الكهربية، وشارك في تأسيس المركز العلمي للطاقة الجديدة والمتجددة تحت الإنشاء بجامعة الأزهر ويتكون فريق العمل من مجموعة متميزة من كبار الأساتذة في المجال الهندسي والاقتصادي والكيمائي والفيزيقي.
 

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الدكتور إبراهيم نصار كلية الهندسة للبنات كلية الهندسة

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