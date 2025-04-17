عمداء جدد بجامعة الأزهر.. العقاد للإعلام والرفاعي للزراعة ونصار للهندسة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة ولاء العقاد، عميدة لكلية الإعلام بنات القاهرة.

الدكتورة ولاء العقاد

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم نصار؛ للقيام بعمل عميد كلية الهندسة للبنات بالقاهرة.

الدكتور إبراهيم نصار

كما أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور سليمان حسن الرفاعي، وكيل كلية الزراعة بنين القاهرة؛ للقيام بعمل عميد كلية الزراعة بنين بالسادات.

الدكتور سليمان حسن الرفاعي

كما صدر اليوم قرار رئيس جامعة الأزهر، بشأن تكليف الدكتور فهد صلاح جاد الرب بتسيير أعمال كلية البنات الأزهرية بأسوان.

