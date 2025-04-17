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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمداء جدد بجامعة الأزهر.. العقاد للإعلام والرفاعي للزراعة ونصار للهندسة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة ولاء العقاد، عميدة لكلية الإعلام بنات القاهرة.

الدكتورة ولاء العقاد

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم نصار؛ للقيام بعمل عميد كلية الهندسة للبنات بالقاهرة.

الدكتور إبراهيم نصار
الدكتور إبراهيم نصار

كما أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور سليمان حسن الرفاعي، وكيل كلية الزراعة بنين القاهرة؛ للقيام بعمل عميد كلية الزراعة بنين بالسادات.

الدكتور سليمان الرفاعي
الدكتور سليمان حسن الرفاعي

كما صدر اليوم قرار رئيس جامعة الأزهر، بشأن تكليف الدكتور فهد صلاح جاد الرب بتسيير أعمال كلية البنات الأزهرية بأسوان.
 

الدكتور فهد صلاح
الدكتور فهد صلاح جاد الرب
جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود كلية الإعلام كلية الهندسة كلية الزراعة

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