الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط تستقبل فريق cairo scooters club

استقبلت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بدمياط تستقبل فريق cairo scooters club قائدى ومحبى الاسكوترز فى مصر خلال جولاتهم الترويجية للسياحة فى محافظات الجمهورية .

جاء ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وكافه الجهات المعنية وباستضافه من شركه رأس البر العالميه للفنادق وتزامنًا مع الاحتفال باعياد شم النسيم وتحت عنوان حيث يلتقى النهر بالبحر اكتشف سحر رأس البر فى الربيع حيث يقضى اعضاء الفريق جوله سياحيه ترفيهيه تسويقيه على مدار يومين داخل مدينة راس البر والاستمتاع بالتقاط الصور واللقطات التذكاريه بأحد اهم الواجهات السياحة الداخليه بجمهورية مصر العربية وأيضًا الاستمتاع بشواطئ المدينة

كما قامت الهيئة بتوزيع شنط قماشيه للدعاية للحفاظ على البيئة تضم هدايا تذكارية كتيبات وكوسترات عن المدينة و مهرجان دمياط

والجدير بالذكر أن كايرو سكوترز كلوب تأسست عام ٢٠١١ وتضم عدد كبير من الأعضاء من مختلف الفئات العمرية ويضم العنصر النسائى وتهدف إلى إعادة اكتشاف مصر السياحية و المساعدة علي تغيير مفهوم و نشر ثقافة ركوب السكوتر لما تمثله من حلول لمشاكل كثيرة وجاءت مهمتها حول الاستمتاع بالقيادة الآمنة و نشر قواعدها وتقليل استهلاك الوقود و تخفيف الزحام ونشر ثقافة خدمة المجتمع و العمل التطوعي وربطها بالمتعة الشخصية لقيادة السكوترز.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أیمن الشهابى محافظ دمیاط، واشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ومتابعة ميدانية من السيد اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة