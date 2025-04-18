إنشاء مدرستين للمتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا وأخرى يابانية بدمياط الجديدة

نظّمت كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، زيارة ميدانية لبعض المواقع الهندسية التابعة للهيئة بمدينة دمياط الجديدة، والتي تشمل مشروع إنشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمياط الجديدة.

جاءت هذه الزيارة كأحد الأنشطة التعليمية العملية للمقررات الهندسية المختلفة، المقررة على طلاب المستوى الأول والثاني ببرنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، وطلاب المستوى الأول ببرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء بكلية الهندسة، وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025.

شهد الطلاب خلال الزيارة شرحًا عمليًا تفصيليًا على أرض الواقع من قبل مديري المشروع ومهندسي الموقع، لعدد من البنود الأساسية مثل: أعمال نجارة الشدات الخشبية، والاطلاع على المخططات الهندسية للمشروع، وأعمال التمديدات الكهربائية، وأعمال التشطيبات المختلفة مثل: أعمال البياض، ودهان الأسقف والحوائط، وتشطيب الأرضيات، ونجارة الأبواب والشبابيك الخشبية.

وقد أشاد الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، بأهمية مثل هذه الزيارات الميدانية، التي تعمل على تقوية روح المعرفة ورفع الوعي العلمي لدى الطلاب، كما أضاف أن هذه الزيارة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، بأهمية ربط الجانب النظري بالجانب العملي للطلاب منذ الأسابيع الأولى للدراسة، وهو ما يُسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة والريادة، وفهم المبادئ الأساسية للمسؤولية المهنية والأخلاقية في المواقع الهندسية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي، وإشراف الدكتورة سارة البهلول، مدير البرامج الهندسية، والدكتور محمد عبدالله، المدرس بالكلية، والمهندس المساعد صلاح السطوحي، المدرس المساعد بالكلية