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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرص واعدة للشباب بمعرض دمياط للتطوير العقاري

معرض التطوير العقاري
معرض التطوير العقاري
زينب الزغبي

حقق معرض التطوير العقاري الذي تنظمه شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية بدمياط، في اليوم الأول إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، للتعرف على الفرص الاستثماري والعروض الذي يقدمها المشاركين في المعرض حيث انه يشارك ٢٢ عارضا من المطورين و المستثمرين العقاريين لعرض مشروعاتهم، داخل مدن دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، بالتعاون مع التجارية بالدقهلية ودمياط.

من جانبه صرح المهندس محمد هشام احد العارضين بالمعرض، بأن الاستثمار العقاري هو أحد أهم وأكثر أنواع الاستثمار جاذبية لتنمية الثروة على المدى الطويل، حيث يتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتحقيق العائد المادي من خلال الحصول على دخل مستقر من الإيجارات، وزيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت.

وتابع، أن التطوير العقاري سيشمل  تطوير لتوفير مساكن للشباب في المدن الجديدة كدمياط الجديدة والمنصورة الجديدة بشكل يواكب تطورات العصر.

وأكد المهندس عمرو كيوان، أحد العارضين، أن مشاركة ٢٢ عارضا من المطورين والمستثمرين العقاريين ، لعرض مشروعاتهم وبالأخص داخل مدينتى دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، بتخفيضات تصل إلى ٢٥% ، وتسهيلات فى السداد ، يعد تطورا ملحوظا في مجال الاستثمار العقاري بمصر وفتح فرص عمل جديدة  للشباب.

وأضاف أن المعرض يعد انطلاقة جديدة لتسويق الفرص الاستثمارية خارج المحافظة والترويج لها مما يدعم ، إستراتيجية المحافظة بجذب الاستثمارات  وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

وعلى صعيد آخر، أشاد المهندس محمد هاشم احد العارضين بالمعرض، بما يستهدفه معرض “دى بلس العقارى” الذى يُعد من أهم المحاور التنموية ، فالمعرض  لاقى نجاحاً كبيرًا فى نسخته الأولى التى انطلقت بمهرجان دمياط حاجة تانية الذى انعقدت أيضًا دورته الأولى فى نوفمبر من العام الماضى وحقق حجم مبيعات كبيرة.

ولهذا كان العارضين حريصي على المشاركه بالمعرض في دورته الثانية.

 
 

دمياط محافظة دمياط محافظة الدقهلية التطوير العقارى

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