محافظ أسوان يشكر الكيانات السياحية: حققنا معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال هذا العام

قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره للكيانات السياحية لنجاح الموسم السياحى الحالى ، وتحقيق معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم بالفنادق العائمة والثابتة ، وهو الذى جاء نتيجة للتكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وكافة الجهات المعاونة.

معدلات قياسية

وأكد المحافظ على أنه تم تسخير كافة الإمكانيات وتذليل المعوقات للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة بإعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة ، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة ، ونأمل بالإعداد للموسم السياحى القادم لتحقيق معدلات عالية بما يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لهذه المحافظة العريقة .

وأكد أن هناك هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالي أسوان والحركة السياحية الوافدة، إذ يجرى حالياً لأول مرة تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث طريق السادات بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

كان هذا هو محور اللقاء الذى عقده اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الكيانات السياحية لإستعراض محاور الرؤية المتكاملة لهذا المشروع الحيوى بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وعقب إستماعه للمقترحات والأفكار المتنوعة ، أثناء اللقاء الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وخيرى على رئيس شركات السياحة ووكلاء السفر ، وشكرى سيف نقيب المرشدين السياحيين ، وعبد الناصر صابر نقيب المرشدين السابق ، فضلاً عن مديرى هيئة تنشيط السياحة والطرق ، ورئيس المدينة.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ مشروعات هامة سيكون لها مردود إيجابى على الحركة السياحية من خلال تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل ، موضحاً بأنه جارى تنفيذ مشروع التوسعة والتطوير والتجميل بطريق السادات بطول 4.5 كم على 5 قطاعات ، والذى سيستمر على مدار 8 أشهر متتالية ، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة.

وأكد محافظ أسوان على أهمية تحقيق التكاتف والتكامل بين كافة أطياف المجتمع الأسوانى لإنجاح هذا المشروع لأننا نستهدف تحقيق الصالح العام .