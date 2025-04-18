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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان .. معالجة هندسية لهبوط أرضى مفاجئ بطريق توشكى بنصر النوبة

طريق توشكى
طريق توشكى
محمد عبد الفتاح

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الهبوط الأرضى المفاجئ بطريق توشكى بمركز نصر النوبة ، على أن تضم اللجنة متخصصين من الرى والطرق والوحدة المحلية والشركة المنفذة  . 

أكد المحافظ على أنه للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين المترددين على الطريق تم غلقه مع توفير طريق بديل بين قريتى توشكى وأبوسمبل ، وهو الذى يتزامن مع تكثيف الأعمال والجهود لسرعة معالجة الهبوط بشكل علمى وهندسى محكم لعدم عودته مرة أخرى  . 

معالجة هندسية

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى الإنتهاء من طبقة الأساس ، والطبقة الرابطة بشكل كامل لرصف طريق توشكى / عنيبة بطول 5 كم ، والذى يأتى ضمن المشروع المتكامل لرصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 20 كم وذلك بنسبة تنفيذ وصلت لنحو 75 % ، وبتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه ، والمدرج بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى ليعقب ذلك إستكمال أعمال الرصف بهدف تخفيف أى معاناة عن أهالى نصر النوبة .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية حيث قام بتفقد السوق السياحى القديم ، وذلك برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

حيث شدد الدكتور إسماعيل كمال على الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة ، وتكثيف الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة أى إشغالات أولاً بأول ، ومنعها بشكل نهائى داخل السوق السياحى والأسواق الفرعية له من خلال الحملات المتتالية من أجل تحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والأفواج السياحية المترددة عليه .

وكلف المحافظ المسئولين بإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لهم ، وفى حالة أى تجاوزات يتم على الفور تحرير المحاضر ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بهدف الحفاظ على مكتسبات ما تم به من أعمال تطوير وتجميل ، وليكون واجهة جمالية مشرفة بما يتماشى مع المكانة الحضارية لعروس المشاتى.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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