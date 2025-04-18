محافظ أسوان: تكثيف النظافة وحملات إزالة الإشغالات بالسوق السياحي ..صور

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية حيث قام بتفقد السوق السياحى القديم ، وذلك برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

حيث شدد الدكتور إسماعيل كمال على الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة ، وتكثيف الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة أى إشغالات أولاً بأول ، ومنعها بشكل نهائى داخل السوق السياحى والأسواق الفرعية له من خلال الحملات المتتالية من أجل تحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والأفواج السياحية المترددة عليه .

السوق السياحى

وكلف المحافظ المسئولين بإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لهم ، وفى حالة أى تجاوزات يتم على الفور تحرير المحاضر ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بهدف الحفاظ على مكتسبات ما تم به من أعمال تطوير وتجميل ، وليكون واجهة جمالية مشرفة بما يتماشى مع المكانة الحضارية لعروس المشاتى.

وأثناء جولته كلف المحافظ بسحب رخصة أحد الدراجات النارية التى تسير داخل السوق ، موجهاً إلى تحرير محضر مخالفة لأحد المحلات لقيامه بإلقاء القمامة بعيداً عن الصناديق والحاويات المخصصة لذلك .

هذا فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة موسعة بشوارع وميادين زهرة الجنوب ، رافقه فيها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والإستعدادات المكثفة التى تشهدها محافظة أسوان لإستقبال إحتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم .

حيث تفقد المحافظ خلالها محيط الكنائس وعدداً من الشوارع الرئيسية لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأمين الإحتفالات وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق ، كما أطمئن المحافظ على سلامة المعروضات من الأسماك المملحة " الفسيخ " وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى .