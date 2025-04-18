محافظ أسوان: نعمل على تلبية مطالب الجماهير.. والأولى بالرعاية في مقدمة اهتمامنا

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي حيث نستمع ونتفاعل بشكل مباشر مع كافة المطالب سواء من خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين أو فى الجولات الميدانية أو وسائل التواصل الإجتماعى ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسواني وخاصة من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وإشعارهم بمدى إهتمام الدولة بهم.

العمل التنفيذى

وأدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد النصر ، بحضور اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق ، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والدينية والتنفيذية .

وألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والتى جاءت بعنوان “ إذا إستنار العقل بالعلم أنار الدنيا ”، فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لمواطنى أسوان من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما أرسل المحافظ، برقية تهنئة بهذه المناسبة العزيزة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأرسل كذلك محافظ أسوان برقيات مماثلة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو، والأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر .

وكذا غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، وأيضاً الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر ، والقس وائل جرجس راعى الكنيسة الإنجلية بأسوان.