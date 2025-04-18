قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤدي للتسمم الغذائي.. نتائج صادمة بعد سحب عينات من منتجات بلبن وكرم الشام
عمرو سعد ناعيا الفنان سليمان عيد: رحل رمز الأخلاق و الطيبة والبساطة
شقيق أحمد داش يحتفل بزفافه في الجونة اليوم |صور
بكتيريا وتسمم وألوان محظورة دوليا.. أسباب إغلاق محلات بلبن وكرم الشام
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من حزب الله في صيدا
حقيقة وفاة نزيلان والتعدى على آخرين بأحد مركز الاصلاح والتأهيل
أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل
انهيار زوجته ودموع أبنائه وحزن السقا الأبرز.. 10 مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد
اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد | ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟ وهذا سبب الرحيل
أخبار التوك شو | استقرار أسعار الذهب والعملات.. وتصاعد الأحداث في غزة وأوكرانيا
بيان رسمي من هيئة سلامة الغذاء بشأن سلاسل بلبن و كرم الشام
السكة الحديد تنفي نشوب حريق بقطار خط المنصورة المطرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: نعمل على تلبية مطالب الجماهير.. والأولى بالرعاية في مقدمة اهتمامنا

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان،  أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي حيث نستمع ونتفاعل بشكل مباشر مع كافة المطالب سواء من خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين أو فى الجولات الميدانية أو وسائل التواصل الإجتماعى ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسواني وخاصة من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وإشعارهم بمدى إهتمام الدولة بهم.

العمل التنفيذى

وأدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد النصر ، بحضور اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق ، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والدينية والتنفيذية .

وألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والتى جاءت بعنوان  “ إذا إستنار العقل بالعلم أنار الدنيا ”، فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لمواطنى أسوان من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما أرسل المحافظ، برقية تهنئة بهذه المناسبة العزيزة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأرسل كذلك محافظ أسوان برقيات مماثلة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو، والأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر .

وكذا غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، وأيضاً الدكتور القس إندريا زكى رئيس الطائفة الإنجلية بمصر ، والقس وائل جرجس راعى الكنيسة الإنجلية بأسوان.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

سليمان عيد

جمال شعبان يكشف أسباب جديدة عن وفاة سليمان عيد

سليمان عيد

جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم

اخر ظهور لسليمان عيد

قبل وفاته بساعات.. آخر ظهور لـ سليمان عيد بعزاء المنتج صلاح حسن

سليمان عيد

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

الراحل سليمان عيد

الحزن يخيّم على جنازة سليمان عيد.. وظهور لافت لنجوم الفن

طقس اليوم

طقس اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف: لا يليق بمن أنار الله عقله أن تتسلل إليه الأفكار الضالة.. فيديو

اصالة وابنتها

بعد التفتيش.. إجراءات صارمة ضد عيادة ابنة أصالة بسبب مخالفات التراخيص

البنك المركزي

تخفيض الفائدة على الأبواب| هل تختفي شهادات الـ27%؟.. رئيس البنك الأهلي يُوضح

بالصور

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بكفر صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

كاجوال لافت.. يسرا تستعرض جمالها

يسرا
يسرا
يسرا

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح المسجد الكبير بكفر يوسف سلامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان قصير .. ياسمين صبري تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الفنان سليمان عيد

رحيل فارس الكوميديا.. وداعا الفنان سليمان عيد

محمود الخطيب

بين الإساءة والنفي.. أزمة منشور القاضي ضد الخطيب: ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد