فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته .

وأطلت درة، مرتديه فستان أنيق وجذاب باللون الكافية، وجاء الفستان من الجلد مع تصميم بسيط يكشف عن رشاقتها وجمالها .

أما من الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البني الفاتح ليبرز جمال أنوثتها.

واختارت درة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة درة