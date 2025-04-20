سولاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة المجيد على طريقتها الخاصة في مصر |شاهد

وجّهت الفنانة سولاف فواخرجي رسالة محبة وسلام لجميع متابعيها عبر إنستجرام، وذلك بمناسبة عيد القيامة، متمنية لهم عامًا مليئًا بالمحبة والرحمة.

وشاركت فواخرجي صورة لها أثناء تواجدها في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بمصر، حيث حضرت مع أبونا فيليبس عيسى كاهن الكنيسة، الذي كان يترأس الصلاة.

سولاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة في مصر



وقالت: "في عيد القيامة … كل عام والكل بخير ومحبة وسلام ورحمة …

على أمل قيامة بلادنا الى خيرها وحقها وجمالها …

من كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بمصر .. قيامة مجيدة".

وكان قد أعلن المخرج المخرج السوري جود سعيد ، حصول فيلمه " سلمى" للنجمة سولاف فواخرجي على جائزة التانيت الذهبي بتصويت الجمهور لسلمى من مهرجان أيام قرطاج السينمائي.



وكتب المخرج جود سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" جمهور قرطاج العظيم وللمرة الثالثة يمنحنا جائزته، حبكم أبكاني، قلبكم بيتي، روحكم قلبي".