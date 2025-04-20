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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر لدعم التنمية المستدامة

توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
كريم الخطيب

وقع الدكتور مهندس عماد أحمد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، واللواء جوي أ.ح هيثم محمد عبد السلام مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون بين المركز والجهاز، بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز والدكتور علي الفايد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للجهاز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على تحقيق الاستفادة المثلي من الإمكانيات التكنولوجية والبحثية والفنية والتصنيعية المتوفرة بالجهات التابعة للوزارة وتبادل الخبرات وتقديم الدعم لمختلف الجهات بالدولة. 

وأكد الدكتور مهندس عماد أحمد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، أن توقيع البروتوكول يستهدف تقديم الدعم الفني والتقني والتعاون المشترك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الدور الذي يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي كأحد أهم المراكز البحثية المتخصصة للمساهمة في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع متطلبات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية بالاستفادة من البحوث والتطبيقات التكنولوجية الحديثة. 

وأضاف "عسكر" أنه بموجب بروتوكول التعاون سيتم العمل على تقديم الدعم الفني والاستشارات الهندسية المختلفة والتوريدات التى يحتاجها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يدعم تحقيق مستهدفاته الحالية والمستقبلية، مثمنًا الدور الذي يقوم به الجهاز كواحد من أهم الكيانات العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات التصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية التي تستهدف إحداث طفرة زراعية تبنى على العلم والمعرفة لسد الفجوة فى الأسواق المحلية ما بين الإنتاج وحجم الطلب.

تحقيق التنمية المستدامة

من جانبه أوضح الدكتور علي الفايد رئيس اللجنة العليا لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يمثل ركيزة أساسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين والحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالدولة. 

وأعرب "الفايد" عن تطلعه لتحقيق شراكة مثمرة مع "الإنتاج الحربي" من خلال التعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي يعد بيت خبرة وطني له الريادة محليا وإقليميا وعالميا في مجال البحث العلمي، مشيدا بالقدرات المتوفرة بشركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي. 

وثمن رئيس اللجنة العليا لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، دور الإنتاج الحربي الحيوي في مجال توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات وتعزيز مجال البحث العلمي الذي يمثل أداة رئيسية للتطوير والتنمية.

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