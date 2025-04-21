مشروع إرهابي.. مراد مكرم يهاجم معذبي الحيوانات

أثار الإعلامي مراد مكرم حالة من الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبّر فيه عن رفضه الشديد لقسوة البعض تجاه الحيوانات.





وكتب مكرم عبر فيسبوك: "قسوة بعض الناس تجاه الحيوانات تخوف.. اللي يجيله قلب يعذب حيوان ضعيف لا حول له ولا قوة.. في رأيي الشخصي المتواضع، مشروع إرهابي مستني الظروف تسمح له".





يُذكر أن آخر أعمال مراد مكرم، مسلسل “سر إلهي” مع روجينا ومحمد ثروت ورنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، ميمي جمال،وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.