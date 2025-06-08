زوج ينهي حياة زوجته في البحيرة بسبب خلافات أسرية

شهدت قرية بغداد التابعة لمركز بدر في محافظة البحيرة، جريمة راحت ضحيتها ربة منزل 21 عامًا، على يد زوجها الذي خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، على إثر حدوث خلافات زوجية بينهما.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم، حتى تباشر النيابة العامة .



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على ربة منزل داخل منزلها جثة هامدة، وبها بعض الإصابات حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور قرر مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، قام على إثرها بالتعدي عليها بالخنق، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم ضبط المتهم وجار العرض على جهات التحقيق.



وقرربدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها