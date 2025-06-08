جريمة أول يوم العيد.. شاب يضحي بشقيقه في الحوامدية

شهدت مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مع انتهاء ساعات أول أيام عيد الأضحى المبارك جريمة بشعة راح ضحيتها شاب على يد شقيقه بعدما سدد له طعنة أودت بحياته في الحال وسط ذهول الجيران وصرخات أسرتهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.

أشار الفحص والتحريات إلى أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بعد خلاف نشب بينهما حيث تطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي بين الأخ الكبير وشقيقه الأصغر وانتهى الأمر عندما سدد الأكبر طعنة لشقيقه فسقط غارقا في دمائه.

تعالت صرخات أسرة الشابين وانتاب الأهالي والجيران صدمة بسبب الجريمة وأسرع بعضهم بنقل الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

ألقت قوة أمنية من مباحث الحوامدية القبض على الأخ مرتكب الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.