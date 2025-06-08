ضيع أسرتين.. عائلة ضحايا حادث شقيق سيدة المطار بالمقطم: عايزين حق الأربعة| فيديو

مأساة حقيقية في حادث كورنيش المقطم، وقعت قبل أيام بسيطة من عيد الأضحى المبارك، لفظ فيها 4 أشخاص أنفاسهم الأخيرة جراء تصادم سيارة يقودها شقيق ياسمين النرش سيدة المطار، حيث اصطدم بهم ليطيح بسيارتهم ويتوفى في الحادث شاب عشريني يدعى إسلام وزوجته وحماته وشقيقة زوجته.

أسرة ضحايا حادث كورنيش المقطم: المتهم ضيع أسرتين

أسرة عريس حادث كورنيش المقطم كشفت لـ صدى البلد تفاصيل الحادث بالكامل، حتى أن شقيق المجني عليه شاهد سيارة المتهم قبل الحادث بساعة بالصدفة اثناء قيادته برعونة في الشوارع وكان يعتقد أن ذلك السائق سيحدث كارثة، ثم اتصلت به المستشفى لتخبره بأن شقيقه وقع مصابا لحادث مروري في المقطم.

قال مؤمن شقيق إسلام ضحية حادث كورنيش المقطم، أنه كان بالخارج وشاهد سيارة أمين النرش شقيق سيدة المطار الشهيرة، وهو يقودها بطريقة استهتارية ورعونة وأنه كان متأكدا من أن ذلك السائق سيحدث كارثة لكنه لم يعتقد أن شقيقه سيكون الضحية، وبالفعل جاء له اتصالا بعد ساعتين ليخبروه بأن شقيقه تم نقله للمستشفى جراء اصطدام بـ سيارة أخرى.

وقالت والدة المجني عليه إسلام، أن نجلها كان مقرر له الزواج في بداية شهر يوليو، كونه عقد قرانه على زوجته المجني عليها زينب وتم تأجيل الفرح وقام بشراء البدلة وكل تجهيزات الفرح إلا أنه توفى في الحادث برفقة حماته وزوجته وشقيقة زوجته، مطالبة بحق نجلها وأن المتهم قام بتدمير أسرتين.

عن تفاصيل حادث كورنيش المقطم.. المتهم يدعى أمين النرش شقيق سيدة المطار الشهيرة التي سبق لها وتعدت على شرطي داخل مطار القاهرة، ووفقا لشهود العيان كان يقود سيارته بسرعة جنونية في ميادين المقطم وعبر الطريق من الجزيرة الوسطى ليصطدم وجها لوجه بسيارة ملاكي بداخلها 4 أشخاص نتج عنه وفاة 3 وإصابة الرابعة.

تحريات أجهزة الأمن في حادث كورنيش المقطم كشفت العديد من التفاصيل، حيث تبين أن المتهم سبق له وأن اصطدم بسيارة أخرى في عام 2020، ونتج عنها حينها إصابة سائقها، إلا أنه هذه المرة أثناء قيادته للسيارة في شوارع المقطم وبحوزته مواد كحولية عبر الطريق للاتجاه المعاكس واصطدم بـ سيارة ملاكي أودى بحياة 3 من ركابها عريس وعروسته ووالدتها، وأصيبت شقيقة العروس.

المتهم في حادث كورنيش المقطم، هو شقيق ياسمين النرش سيدة المطار التي قامت بالتعدي على شرطي داخل مطار القاهرة في عام 2015 وتم الحكم عليها بالسجن 4 سنوات ثم تم تخفيف العقوبة لتصبح 3 سنوات وله سوابق حوادث سير على الطرق بسبب قيادة تحت تأثير المخدر والمواد الكحولية، وتم العثور داخل سيارته على 3 زجاجات خمور بجواره غير أنه قاد السيارة تحت تأثير الكحوليات.

خلف حادث كورنيش المقطم المتهم فيه شقيق سيدة المطار وفاة السائق وحماته، وبعد مرور 72 ساعة على حادث التصادم المروع ، الذي وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي ، وراح ضحيته شاب وحماته، لفظت زوجة الأول أنفاسها الأخيرة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

حيث أشارت التحريات ، إلى أن سيارة ربع نقل اجتازت الرصيف من الاتجاه الثاني واصطدمت بالسيارة الملاكي التي كان بداخلها المجني عليهم مما نتج عنه مصرع قائد السيارة ووالدة زوجته وإصابة الزوجة بإصابات بالغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق في المقطم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات تصادم سيارتين على الطريق ومصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة الإبنة بإصابات بالغة وتم رفع حطام الحادث ونقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى.