غموض يحيط بالعثور على جثة سوداني أسفل عقار في فيصل

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة في العثور على جثة سوداني أسفل عقار بفيصل، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

العثور على جثة سوداني في فيصل

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة كعبيش.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة أسفل عقار بشارع الأربعين لسوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنية بموقع البلاغ انتظارًا لوصول النيابة العامة للمعايمة تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.