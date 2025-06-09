لذيذة جدا .. طريقة عمل كباب حلة

كباب الحلة هو طبق مصري شهي يعتمد على اللحم المطهو ببطء مع البصل والتوابل حتى يصبح طريًا وغنيًا بالنكهات. إليك طريقة عمله:

المكونات:

½ كيلو لحم بقري (مكعبات صغيرة – يفضل من الرقبة أو الكتف)

2 حبة بصل كبيرة (مفرومة خشن أو جوانح)

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

1 فص ثوم (اختياري – مفروم ناعم)

1 كوب ماء ساخن

1 ثمرة فلفل أخضر (اختياري – مقطعة شرائح)

(اختياري) قطعة صغيرة من القرفة أو ورقة لورا

الطريقة:

تحمير البصل:

في حلة على نار متوسطة، ضعي السمن أو الزيت.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويبدأ لونه يتحول للذهبي.

تشويح اللحم:

أضيفي مكعبات اللحم إلى البصل.

قلبي جيدًا حتى يتغير لون اللحم ويحمر من جميع الجوانب.

إضافة التوابل:

أضيفي الفلفل الأسود، البهارات، والملح.

ضعي الثوم إذا كنتِ تستخدمينه، والفلفل الأخضر وورق اللورا/القرفة لو متاح.

الطهي:

أضيفي كوب الماء الساخن وغطي الحلة.

اتركي اللحم يطهى على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة تقريبًا، أو حتى ينضج تمامًا (يمكنكِ إضافة ماء ساخن عند الحاجة).

التقديم:

قدمي كباب الحلة مع أرز أبيض، عيش بلدي، أو مكرونة.

نصائح:

يمكنكِ إضافة مكعب مرقة لزيادة النكهة (اختياري).

كلما طهيتِه على نار هادئة، كلما أصبح اللحم أطرى وألذ.