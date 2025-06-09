لذيذة جدا .. طريقة عمل كباب حلة

كباب الحلة هو طبق مصري شهي يعتمد على اللحم المطهو ببطء مع البصل والتوابل حتى يصبح طريًا وغنيًا بالنكهات. إليك طريقة عمله:
المكونات:
½ كيلو لحم بقري (مكعبات صغيرة – يفضل من الرقبة أو الكتف)
2 حبة بصل كبيرة (مفرومة خشن أو جوانح)
2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة
1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)
1 فص ثوم (اختياري – مفروم ناعم)
1 كوب ماء ساخن
1 ثمرة فلفل أخضر (اختياري – مقطعة شرائح)
(اختياري) قطعة صغيرة من القرفة أو ورقة لورا
الطريقة:
تحمير البصل:
في حلة على نار متوسطة، ضعي السمن أو الزيت.
أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويبدأ لونه يتحول للذهبي.
تشويح اللحم:
أضيفي مكعبات اللحم إلى البصل.
قلبي جيدًا حتى يتغير لون اللحم ويحمر من جميع الجوانب.
إضافة التوابل:
أضيفي الفلفل الأسود، البهارات، والملح.
ضعي الثوم إذا كنتِ تستخدمينه، والفلفل الأخضر وورق اللورا/القرفة لو متاح.
الطهي:
أضيفي كوب الماء الساخن وغطي الحلة.
اتركي اللحم يطهى على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة تقريبًا، أو حتى ينضج تمامًا (يمكنكِ إضافة ماء ساخن عند الحاجة).
التقديم:
قدمي كباب الحلة مع أرز أبيض، عيش بلدي، أو مكرونة.
نصائح:
يمكنكِ إضافة مكعب مرقة لزيادة النكهة (اختياري).
كلما طهيتِه على نار هادئة، كلما أصبح اللحم أطرى وألذ.