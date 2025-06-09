بث مباشر.. الحجاج يواصلون أعمال رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الإثنين، الموافق 13 من ذي الحجة 1446هـ، أداء مناسك الحج، حيث يشهد المشعر الحرام في منى استمرار أعمال رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق، وسط بث مباشر تنقله وسائل الإعلام السعودية والعالمية، لمتابعة لحظة بلحظة لتدفق الحجاج وهم يرمون الجمرات الثلاث.

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وتبدأ مناسك هذا اليوم برمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، بسبع حصيات لكل واحدة، إحياءً لسنة النبي محمد ﷺ، في مشهد إيماني مهيب يعكس وحدة المسلمين وتضرعهم لله عز وجل.

وتتيح الجهات الرسمية السعودية ومنصات مثل قناة القرآن الكريم و"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" بثًا مباشرًا لمشاهد رمي الجمرات، إلى جانب التغطيات الخاصة عبر يوتيوب وتويتر، ما يُمكّن الملايين حول العالم من متابعة هذه اللحظات المباركة.

ويُعد اليوم الإثنين آخر أيام التشريق، حيث يُسمح للحجاج المتأخرين بإتمام الرمي والمبيت في منى للمرة الأخيرة، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، ختامًا لرحلة الحج.