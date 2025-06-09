حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل وعدد الحصوات في أيام التشريق.. الإفتاء ترد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول جواز رمي الجمرات بعد الساعة 12 منتصف الليل، استنادًا إلى القول بأن الرمي يمتد طوال اليوم.

وأوضحت الدار عبر موقعها الإلكتروني أن رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق يجوز شرعًا بدءًا من منتصف الليل. ويُحسب منتصف الليل بقسمة الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق إلى نصفين، ثم يُضاف الناتج إلى وقت غروب الشمس، ولا يُحسب بقسمة الوقت بين العشاء والفجر.

وأضافت أنه إذا رمى الحاج بعد منتصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق، جاز له النفر ولا شيء عليه.

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر لدار الإفتاء بشأن عدد الجمرات التي تُرمى في كل يوم من أيام التشريق.

وأجابت الدار بأن مجموع الجمرات في أيام التشريق يبلغ سبعين، مقسمة إلى سبع لجمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرين لكل من أيام التشريق الثلاثة التالية.

وبيّنت أن هذا العدد خاص بمن أتم أيام التشريق ولم يتعجل، أما من تعجل بالخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد، فإنه يكون قد رمى سبع حصوات لجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، ليكون مجموع الجمرات في هذه الحالة تسعًا وأربعين حصاة.

دعاء آخر أيام التشريق مكتوب للرزق

.اللهم ارضنا بقضائك، وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر.

اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم، فرّج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه، أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم إني أسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضَ عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

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