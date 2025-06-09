انطلاق قافلة "الصمود المغاربية" من تونس باتجاه غزة في خطوة تضامنية لكسر الحصار

انطلقت صباح اليوم الإثنين ، قافلة "الصمود المغاربية" من العاصمة التونسية نحو قطاع غزة، في مبادرة تضامنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، بمشاركة مئات النشطاء من دول المغرب العربي.

وذكرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس ، أن القافلة تضم أكثر من 7 آلاف مشارك من تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، وليبيا.

وستسلك القافلة طريقاً برياً عبر الأراضي الليبية وصولاً إلى مصر، على أن تتجه بعدها إلى معبر رفح الحدودي، في محاولة لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.

وأوضح بيان التنسيقية أن القافلة انطلقت من عدة مدن تونسية، من بينها تونس العاصمة، وسوسة، وصفاقس، وقابس، على أن تتجمع في مدينة بن قردان الجنوبية كنقطة عبور إلى الأراضي الليبية، ضمن مسار تضامني يشمل عدداً من الدول المغاربية.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع دعوات أطلقتها اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، والتي تحث على تنظيم مزيد من قوافل الإغاثة دعماً لسكان القطاع الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية متدهورة.