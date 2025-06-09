السديس: ولي العهد أشرف على تفاصيل موسم الحج وحققنا نجاحا استثنائيا

أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن موسم حج هذا العام حقق نجاحًا وصفه بـ"الاستثنائي والتاريخي"، مشيرًا إلى أنه لم يُسجّل مثله منذ 40 عامًا.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، أوضح السديس أن ما تحقق من نجاحات يعود إلى الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن ورعاية المشاعر المقدسة وقاصدي الحرمين الشريفين.

وشدد السديس على أن ولي العهد السعودي أشرف شخصيًا على تفاصيل موسم الحج، مما أسهم في تطور ملحوظ على مستوى مختلف القطاعات المشاركة في التنظيم.

وأشار إلى أن الخطة التشغيلية التي قدمتها رئاسة الشؤون الدينية لاقت رضا الحجاج بنسبة 90%.

كما لفت إلى أن هناك استعدادات متواصلة ومكثفة تُجرى حاليًا لضمان نجاح موسم الحج القادم على نفس المستوى أو أفضل.

السعودية تبدأ التحضير للموسم المقبل

أعلن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، أن موسم الحج لهذا العام حقق نجاحًا على المستويات الأمنية والصحية والخدمية، مؤكداً أن الاستعدادات للموسم القادم ستبدأ على الفور.

وفي السياق ذاته، وصف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، موسم الحج الحالي بأنه "استثنائي وتاريخي"، مشيرًا إلى أنه لم يشهد مثل هذا النجاح منذ 40 عامًا.

السديس أعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تقديرًا للجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن ورعاية المشاعر المقدسة وزوار الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن ولي العهد كان مشرفًا بشكل مباشر على أعمال موسم الحج هذا العام.

وأكد السديس أن هناك تطورًا ملحوظًا في أداء مختلف القطاعات خلال الموسم، كما أوضح أن الخطة التشغيلية التي نفذتها رئاسة الشؤون الدينية نالت رضا الحجاج بنسبة بلغت 90%.

كما أشار إلى أن التحضيرات لنجاح موسم الحج المقبل جارية بشكل مكثف داخل المملكة.