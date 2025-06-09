زعيم حزب فرنسا الأبية: يجب رفع الحصار عن قطاع غزة

أكد زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلونشون، أن إسرائيل ارتكبت قرصنة في المياه الدولية واعتقلت نائبة أوروبية تتمتع بحصانة.

وأضاف زعيم حزب فرنسا الأبية، أنه يجب رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، أن الاعتداء الإسرائيلي على السفينة "مادلين" يمثل اعتداءً مباشرًا على القانون الدولي.

وأَضاف أن هذا يعكس استهتار الاحتلال بالأعراف الإنسانية والقانونية، خاصة أن المشاركين على متن السفينة هم نشطاء ومتطوعون دوليون، لا يخضعون لولاية الاحتلال، ولا يمكن محاكمتهم على عمل تضامني أو إنساني.

ولفت إلى أن "السفينة لم تنتهك القانون الدولي، وتمثل جزءًا من تحرك مدني سلمي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".