رئيس حزب الاتحاد: الاستيلاء على "مادلين" جريمة قرصنة مكتملة الأركان

أدان المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على سفينة "مادلين"، التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن قطاع غزة، واصفًا ما جرى بأنه "جريمة قرصنة مكتملة الأركان وتعدٍّ سافر على القانون الدولي والإنساني".

وأكد صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الفعل الإجرامي يعكس عقلية الاحتلال القائمة على التوحش وانتهاك أبسط قواعد الإنسانية، مشددًا على أن اعتراض سفينة مدنية تحمل مساعدات إنسانية وطبية يمثل جريمة ضد المدنيين العزل، وقتلاً بطيئًا للآمال في أي تسوية عادلة أو تهدئة في المنطقة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن قتل الأبرياء واستهداف السفن الإغاثية يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يقيم وزنًا للقانون الدولي أو لقرارات الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لردع إسرائيل ووقف جرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني ومناصريه.

كما شدد صقر على أن استمرار الحصار الجائر على غزة ودعم بعض الدول الكبرى لتلك السياسات العدوانية، سيؤدي إلى مزيد من التوترات وانفجار الأوضاع في المنطقة، محذرًا من أن صمت العالم عن جرائم الاحتلال هو تواطؤ ضمني يطعن في مصداقية المنظمات الدولية.

واختتم رئيس حزب الاتحاد بيانه مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والدولة المستقلة، وأن الشعب المصري والعربي سيظلون داعمين للمقاومة بكل أشكالها المشروعة حتى ينال الفلسطينيون حريتهم الكاملة.