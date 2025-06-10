فوائد التفاح الأخضر تفوق التوقعات .. تبدأ من البشرة وتنتهى بمحاربة السرطان | اكتشفها

يعد التفاح الأخضر من أكثر الفواكه الغنية بالفوائد الصحية حيث بقدرته على خفض الحرارة ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات، كما أنه غني بخصائص مذهلة مضادة للالتهابات ومزيلة للسموم.

ووفقا لما ذكره موقع “netmeds” إليك أبرز فوائد التفاح الأخضر:

مكافحة علامات الشيخوخة



يعد التفاح الأخضر غني بفيتامين سي وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة حيث أن مضادات الأكسدة تقلل من علامات الشيخوخة فى البشرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد كما تحمي مضادات الأكسدة الموجودة فى التفاح الأخضر الخلايا من التلف وتساهم في تقوية جهاز المناعة.

يساعد في إنقاص الوزن



بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية والغني بالألياف، يُعد التفاح الأخضر وجبة خفيفة مثالية لمن يرغب فى التحكم في الوزن أو إنقاصه كما تمنح الألياف شعورًا بالشبع، وبالتالى يُقلل التفاح الأخضر من الرغبة الشديدة في تناول الطعام مما يسهم بشكل كبير فى إنقاص الوزن الزائد.

صحة الجهاز الهضمي



يُعزز محتوى الألياف العالي في التفاح الأخضر صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك حيث يعمل البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، كمضاد حيوي، ويساعد على نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

يحمي صحة القلب

يلعب البوتاسيوم، وهو معدن متوفر بكثرة في التفاح الأخضر، دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة القلب، فإلى جانب تنظيم ضغط الدم، يدعم البوتاسيوم وظائف القلب بشكل سليم.

يُنظم مستويات السكر في الدم

يعد التفاح الأخضر غني بالسكر الطبيعي والألياف، مما يُبطئ امتصاص السكر وهذا يُساعد على منع ارتفاع سكر الدم، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري .

يخفف الربو



ارتبط تناول التفاح الأخضر بعلاج مشاكل الرئة بمختلف درجاتها الخفيفة إلى الشديدة، بما في ذلك الربو ويساعد تناول التفاح الأخضر على تقليل نوبات الربو وفرط حساسية الرئتين.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان



يحتوي التفاح الأخضر على كمية كبيرة من الفلافونويدات التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والرئة والقولون كما يرى بعض الباحثين أن التفاح الأخضر يساعد في منع نمو الخلايا السرطانية في الثدي والجلد.