أمسية فنية بعنوان "عبد الحليم حافظ.. الحب والحلم والوطن" في بيت الغناء العربي|غدا

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في إطار الأنشطة الفنية التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة حمدى السطوحى، والتي تهدف إلى دعم الفنون التراثية وإحياء ذاكرة الغناء المصري الأصيل ، أمسية جديدة من أمسيات صالون (مقامات) بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية ، بعنوان (عبد الحليم حافظ... الحب والحلم والوطن) وذلك في الثامنة مساء غداً (الخميس 12 يونيو).



تقوم بإعداد وتقديم الأمسية الناقدة د. إيناس جلال الدين وتستضيف ا.د. محمد شبانة الأستاذ بأكاديمية الفنون الذي يتحدث عن مشوار العندليب الراحل وأهم محطاته الغنائية.

كما يصاحب الصالون الفقرة الغنائية لفرقة "هانى عصمت"، والتي تقدم مجموعة متنوعة من أروع ما غنى العندليب الأسمر " عبد الحليم حافظ" وتقديم الأصوات الذهبية (مريم هاني، وعمرو عادل ،وملك هانى) في أمسية فنية متنوعة مليئة بذاكرة الفن المصري الأصيل.