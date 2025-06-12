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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حوار| مدير "المحاصيل الحقلية" يكشف تفاصيل بدء إنتاج الأرز البسمتي والأسود.. وأسباب تحقيق أعلى إنتاجية من القمح

مدير معهد المحاصيل الحقلية مع محرر صدي البلد
مدير معهد المحاصيل الحقلية مع محرر صدي البلد
شيماء مجدي   -  
عدسة محمد زيكا

مدير معهد المحاصيل الحقلية لـ "صدى البلد " :

استنباط أصناف جديدة من القمح والأرز والذرة لزيادة الإنتاجية

لدينا أصناف متميزة من البصل الأبيض المُخصص للتصدير والتجفيف

خطة شاملة لاستقبال الموسم الصيفي لتفادي الموجة الحارة


تسعى الدولة جاهدة متمثلة فى مركز البحوث الزراعية إلي زيادة إنتاجية المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية ، من خلال استنباط أصناف جديدة تناسب التغيرات المناخية الطارئة على مصر وفى نفس الوقت تحتاج مياه وأسمدة أقل مما يحقق ربح أعلى للمزارعين .

لذا التقت عدسة "صدى البلد " بالدكتور خالد جاد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة لرصد أهم الاستعدادات للموسم الصيفي ، وأهم المحاصيل والانواع المستنبطة حديثا وأهميتها .

وإليكم نص الحوار...


فى البداية ، ما هو دور معهد المحاصيل الحقلية فى القطاع الزراعي؟

يعمل المعهد على تطوير أصناف جديدة تتميز بإنتاجية مرتفعة، وتحملها للتغيرات المناخية، ومقاومتها للأمراض والآفات، مع تحسين الجودة، وقد نجحنا بشكل ملحوظ في استنباط أصناف متميزة .

أولا القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية.. كيف استطاعت مصر زيادة انتاجيته هذا الموسم كما صرح وزير الزراعة؟

الأصناف الجديدة المرنة مناخيا والتي تتوائم مع التغيرات المناخية سبب زيادة الإنتاج، إضافة إلى أن المزارع أصبح لديه وعي وأصبح يزرع أصناف قمح جديدة ولثقافة المزارع بسبب الحملة القومية للقمح ، كما أن تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى بعد رفع سعره ل 2000 جنيهًا للأردب سبب أساسي أيضا .

ما حجم الأراضي المزروعة بالقمح هذا الموسم؟ وماهى الكميات الموردة حنى الآن؟

المساحات المنزرعة هذا الموسم 3.1 مليون فدان قمح، وبلغ التوريد حتى الآن 3.5 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 10 ملايين طن في هذا الموسم، وهي أعلى إنتاجية في تاريخ زراعة القمح بمصر ، حيث تحتل مصر المركز الرابع عالميًا في إنتاج القمح .


ماهى الأصناف الجديدة المستنبطة من القمح؟ ومتى يتم استخدامها ؟

المعهد استنبط 5 أصناف جديدة من قمح الخبز منها “مصر 5، ومصر 6، ومصر7، وسخا 97،  وسوهاج 6”، والتي ستعمل على زيادة الإنتاج خاصة أنه مقاوم للأمراض ولا تحتاج للمياه بكثرة ، وسيتم طرحها الموسم المقبل .

ماذا عن الأرز .. هل تم استنباط أصناف منه مؤخرا؟

بالفعل تم استنباط أصناف جديدة منه تتحمل الجفاف وتحتاج إلي مياه أقل مع زيادة الانتاجية حتى وصل إلي انتاج 4 طن من الفدان الواحد وهى انتاجية عالية حيث تحتل مصر المركز الأول فى إنتاج الأرز عالميا  ، كما أنه تم زراعة الأرز البسمتى لأول مرة فى مصر ، كذلك تم تجربة زراعة الأرز الأسود ولكن تحت ظروف خاصة حتى لايختلط خواصه مع الأرز الأبيض .

عن المحاصيل الزيتية وخاصة محصول الذرة.. ما هي أهم الأنواع المستنبطة حديثا؟

بالفعل تم تسجيل 10 هجن جديدة من الذرة الشامية البيضاء والصفراء، وهجين أحمر مخصص للأعلاف يُعادل الذرة الصفراء في الإنتاج ويوفر جودة عالية في إنتاج البيض والدواجن، مما يفتح آفاقًا لصناعة الأعلاف الحيوانية المحلية ، إضافة إلى صنف الذرة “ريانة”، وهو محصول علف أخضر صيفي يُعطي أكثر من 4 حشّات ويصل طول النبات فيه لأكثر من 2.5 متر.

 ما أهم المحاصيل الحقلية الأخرى التى تم استنباط أصناف حديثة منها؟

لدينا أصناف متميزة من البصل الأبيض المُخصص للتصدير والتجفيف، والبصل السبعيني المبكر، والبصل الأحمر عالي الجودة والمطلوب عالميًا ، بالإضافة إلى أصناف من الشعير تتحمل الملوحة وتجيد في الأراضي الجديدة ، كما أن هناك صنفين جديدين من الفول البلدي مقاوم للتغيرات المناخية.

كيف استعد معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة للموسم الصيفي؟

الوزارة جاهزة للموسم الصيفي بأصناف أكثر تحملًا للحرارة، وتوصيات فنية للزراعة بعروتين لتفادي الموجات الحارة، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لمواجهة دودة الحشد الخريفية من خلال المبيدات الموصى بها وحملات التوعية القومية.

ما أبرز التحديات التي تواجه معهد المحاصيل الحقلية ؟

التغيرات المناخية الطارئة على مصر من أهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعي بشكل عام ويتم التعامل معها من خلال استنباط أصناف جديدة تناسب التغيرات المناخية،  وقلة الموارد المائية تحدي كبير أيضا ويتم استنباط أصناف تتحمل الجفاف أيضا .


ما هى أهم النصائح التي يجب على المزارعين اتباعها خلال الفترة المقبلة؟

لابد من  الالتزام بالسياسة الصنفية للمحصول الخاص به، والاهتمام بالتقاوي الجديدة الخاصة بكل صنف ومحصول خاصة أن وزارة الزراعة توفر تقاوى كل موسم بأسعار مناسبة للمزارعين والتي تتوائم مع التغيرات المناخية ولزيادة الإنتاجية.

القمح الأرز الذرة البصل الأبيض المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الحقلية

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