إصابة شخص وسلاح .. قرار من النيابة بشأن مشاجرة السلام

قررت جهات التحقيق، سرعة إجرا تحريات المباحث حول واقعة حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى بالجبهة"، وطرف ثان 3 سيدات " إثنتان منهن مصابتان بكدمات وجروح" بسبب خلافات بينهم ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (أسلحة بيضاء وعصى خشبية) المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



