لعب عيال.. تفاصيل الاعتداء على توكتوك بالأسلحة النارية في أسيوط| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بمحاولة إستيقاف مركبة "توك توك" بإستخدام أسلحة نارية بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط من شخصين بتضررهم من 3 عمال "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بمحاولة إستيقافهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة المركز، بإستخدام أسلحة نارية، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، دون إطلاق ثمة أعيرة نارية أو حدوث إصابات.

تم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه ، وبحوزتهم (3 بنادق خرطوش "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.